Niedziela Palmowa jest ważna w tradycji ludowej. Poświęcona palma miała szczególną moc, nie wyrzucaj tej z poprzedniego roku!

Niedziela Palmowa w 2023 roku przypada 2 kwietnia , upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczyna Wielki Tydzień i obrzędy związane z najważniejszym świętem w Kościele katolickim. Rozpoczyna odliczanie ostatnich 7 dni Wielkiego Postu, który jest oczekiwaniem na Wielkanoc. W kulturze ludowej z Niedzielą Palmową wiązało się kilka zwyczajów i praktyk magicznych.

Z czego powstawały tradycyjne palmy wielkanocne?

Na południu Polski są to pęki długich prętów wierzbowych lub wiklinowych, w kilku miejscach przewiązanych kiedyś wierzbową wicią, zwieńczone wielkim barwnym bukietem – czubem z kwiatów bibułkowych, wierzbowych bazi, bukszpanu i wstążek. Zdarzało się, że na szczycie palmy umieszczano krzyżyk, wspomina Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie.

W Niedzielę Palmową do kościoła przynosi się palmy, które zostają tu poświęcone. Jak wyglądają te tradycyjne? To wiązanki gałęzi wierzby z baziami, przystrojone trzciną lub barwinkiem.

Z kolei Muzeum Narodowe we Wrocławiu zwraca uwagę, że obok tradycyjnych wierzbowych bazi na Dolnym Śląsku na szczególne wyróżnienie zasługują palmy wykonywane przez przesiedleńców z Wileńszczyzny, dziś w takiej dekoracyjnej formie popularne niemal w całej Polsce. Są to palmy wyplatane z suszonych i barwionych traw, ziół i kwiatów (takich, jak nieśmiertelnik, krwawnik, tymotka).

Poświęcone plamy miały chronić od czarów i chorób, pożarów i burz

Magiczne właściwości. Nie wyrzucaj starej palmy wielkanocnej

Jak już wiemy, przyniesiona do domu poświęcona palma zyskiwała szczególną moc i miała chronić przed wszelakim złem. Wierzono, że życiodajne moce palmy – zielonej gałęzi zostaną przekazane człowiekowi. W polskiej tradycji ludowej wierzbę uważano za roślinę miłującą życie. Już wczesną wiosną rozwija liście, łatwo się ukorzenia, co przemawiało za jej niezwykłą mocą. Niekiedy do ziarna siewnego dodawano wierzbowe kotki, aby zapewnić obfitość plonów.