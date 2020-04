Niedziela Palmowa w Poznaniu - w mszach uczestniczyło tylko po pięć osób

Niedziela, 5 kwietnia, to w tym roku Niedziela Palmowa. Oznacza to, że za tydzień wypada Wielkanoc. Dotychczas w Niedzielę Palmową frekwencja na mszach świętych była bardzo wysoka, a wierni odwiedzali kościoły z tradycyjnymi palmami wielkanocnymi. W tym roku z powodu panującej pandemii koronawirusa i stanu epidemii w Polsce nie było to możliwe. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa we mszy nie może na raz uczestniczyć więcej niż pięciu wiernych.

W poznańskich kościołach ta zasada była przestrzegana. Przed wejściem pilnowano ile osób znajduje się w danym momencie w świątyni. Nasz fotoreporter odwiedził m.in. katedrę przed mszą świętą o godz. 12.15. Pięć dozwolonych miejsc w kościele było zajęte już pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa. Pozostałe osoby musiały pozostać przed świątynią.