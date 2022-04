Niedziela Palmowa. Zobacz historię tradycji palm wielkanocnych

Można ją wystawić w oknie podczas burzy, by chroniła przed piorunami. Zasuszyć, by czuwała nad szczęściem rodziny przez cały rok. Można też ją zjeść, by cieszyć się dobrym zdrowiem. Albo zmieszać z ziarnem, żeby zapewnić urodzaj. Ale najpierw, w ostatnią przed świętami niedzielę, trzeba ją poświęcić. Mowa oczywiście o palmie wielkanocnej.

Święcona jest w Niedzielę Palmową na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Gdy wjeżdżał na osiołku do miasta, mieszkańcy rzucali mu pod nogi płaszcze oraz gałęzie palmy.

Zjadali palmy