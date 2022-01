Niedziele handlowe 2022. W które dni sklepy będą otwarte? Oto kalendarz niedziel handlowych

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Koniec z zakupami w niedziele

Od 1 lutego w życie wejdą zmiany w zakazie handlu, dzięki którym w niedziele niehandlowe otwarty będą mogły być tylko te sklepy, które z działalności pocztowej osiągną co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu. W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość sklepów, które do tej pory obchodziły zakaz handlu w niedzielę, od 1 lutego nie będą czynne.

Obecnie z możliwości prowadzenia handlu w niedziele, korzysta kilkadziesiąt dużych sieci handlowych, m.in. Żabka, Biedronka, Lidl, Castorama, Obi, Leroy Merlin czy Empik. Wszystko wskazuje na to, że od 1 lutego 2022 r. większość z nich nie będzie działała w niedziele niehandlowe.