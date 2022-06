Niedzielski: Pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce

– Mieliśmy około dziesięciu podejrzeń małpiej ospy, próbki są badane. 10 czerwca to dzień, gdy mamy pierwszy przypadek – oświadczył Adam Niedzielski.

Małpia ospa

Ospa małpia to endemiczna choroba zakaźna odzwierzęca, wywołana przez wirus ospy małpiej należący do rodzaju Orthopoxvirus. Choroba trwa od 2 do 4 tygodni. U ludzi objawia się w sposób podobny, jak ospa wietrzna i prawdziwa. Zakażenia małpią ospą wykryto już w ponad 20 krajach. W ostatnich czasach zakażenia potwierdzono w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Czechach i Słowenii. Najwięcej przypadków wystąpiło w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii.

Twitter, tvn24.pl