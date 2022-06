Niedźwiedzie z Kijowa trafiły do poznańskiego zoo. "Od wczoraj spacerują w deszczu po lesie"

Poznańske zoo przyjęło niedźwiedzie z Kijowa

Od początku wojny w Ukrainie poznańskie ZOO przyjmuje ewakuowane zwierzęta. Do tej pory, oprócz niedźwiedzi, przyjęto wilka, lisy i 5 psów - akity. W akcji uczestniczy Natalia Popova prowadząca Fundację Save Wild i azyl dla zwierząt koło Kijowa oraz Olena Bila z UAnimals. Przyjechały one razem z niedźwiedziami z kijowskiego zoo do Poznania.

- Współpracujemy z nimi od początku wojny, pomagamy im w ratowaniu zwierząt z Ukrainy, ale pierwszy raz spotkaliśmy się z Natalią osobiście! Natalia i Olena przywiozły do nas kolejny transport zwierząt

- informuje poznańskie zoo na swoim facebook'owym profilu.

Zobacz niedźwiedzie na wybiegu:

Niedźwiedzie o imionach bracia Chip i Dale z kijowskiego zoo przybyły do Poznania 17 czerwca w nocy. Zostały umieszczone w poznańskiej niedźwiedziarni, gdzie spacerują po wybiegu.