Niedźwiedzie z Ukrainy są już na leśnym wybiegu w poznańskim zoo. W Ukrainie przebywały w dramatycznych warunkach

Niedźwiedzie z Ukrainy w Poznańskim Nowym Zoo

Jak przekazała Małgorzata Chodyła, rzeczniczka prasowa Nowego Zoo niedźwiedzie przebywały we dwójkę w ciasnych klatkach 2 na 3 metry. Nie miały dostępu do zbiornika wodnego, ani do żadnego wybiegu. Dodatkowo były źle karmione - podawano im owsiankę i chleb z margaryną i dżemem. Po podaniu przez pracowników zoo pokarmu właściwego dla niedźwiedzi - ryb i owoców, nie wiedziały co z nimi zrobić.

W takich warunkach żyły niedźwiedzie w Ukrainie