Nieobyczajne zachowanie na basenie w Krotoszynie w biały dzień. Sprawę bada policja

Sprawę zgłosił prezes Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" sp. z o.o. w Krotoszynie Tomasz Niciejewski, któremu podlega obiekt.

- Nie sprawdzałem monitoringu, bo monitoring jest sprawdzany i wydawany na wyraźny wniosek policji, bądź organów procesowych. Natomiast filmik widziałem w internecie, bo takie informacje uzyskałem i po zobaczeniu filmiku zgłosiłem to na policję. Co policja z tym zrobi, to nie potrafię powiedzieć, bo się na tym nie znam. Natomiast co do sytuacji, to przede wszystkim ludzie powinni być odpowiedzialny za swoje czyny i umieć się zachować w miejscach publicznych. Już nie mówię tylko na basenie, ale w ogóle w miejscach publicznych. Powinni się kierować takim postępowaniem, żeby drugiemu nie szkodzić i nie siać zgorszenia, obojętnie co tam robili - powiedział nam Tomasz Niciejewski.