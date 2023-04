Nierozwiązane i tajemnicze sprawy to ich specjalność. Tak pracuje poznańskie Archiwum X!

Nierozwiązane sprawy to ich specjalność

- Do zbrodni doszło w nocy 31 sierpnia 2000 roku. Nad ranem przechodzień zauważył, że z biura autokomisu przy ul. 28 Czerwca 1956 r wydobywa się dym. Strażacy, którzy przyjechali na wezwanie podczas gaszenia pożaru znaleźli wewnątrz budynku nieprzytomnego mężczyznę. Okazało się, że był to właściciel autokomisu. Na głowie miał potężną ranę. Jak się potem okazało, został uderzony siekierą, którą policjanci znaleźli wewnątrz budynku. Ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie po tygodniu zmarł

Archiwum X to zespół policjantów specjalizujący się w rozwiązywaniu spraw, których śledztwa zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Funkcjonariusze powracający do spraw po latach z sukcesem je rozwiązują. Przykładem tego jest zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo właściciela autokomisu.

Prowadzone wówczas śledztwo nie doprowadziło do rozwiązania sprawy. Choć były pewne podejrzenia, to jednak zabrakło kluczowych dowodów. Wywołany przez sprawcę pożar zniszczył wszelkie ślady. W ubiegłym roku policjanci z poznańskiego Archiwum X wrócili do tej sprawy.

I dodaje: - Z zebranych informacji wynikało, że najbardziej podejrzewaną osobą o udział w tej sprawie był 30-letni wówczas Wojciech W. Na kilka miesięcy przed zabójstwem zamieszkał w domu właściciela komisu. Pomagał mu w remoncie domu oraz podczas różnych prac na terenie komisu. Przesłuchiwany tuż po zabójstwie przedstawił alibi i został zwolniony. Nie natrafiono na nic, co mogłoby go jednoznacznie obciążyć.

Policjanci z Archiwum X, powracając do sprawy, przeanalizowali ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni, udało im się dotrzeć też do wcześniej nieustalonych osób, które posiadały ważne informacje.

Seryjny gwałciciel zatrzymany po 10 latach

- W lutym 2013 roku mieszkanka Poznania wracała w nocy z towarzyskiego spotkania. W pewnym momencie, w pobliżu ul. Kotowo zaczepił ją nieznany mężczyzna i zaatakował od tyłu. Skrępował jej ręce i zgwałcił. Po wszystkim uciekł. Kobieta wróciła do domu i powiadomiła Policję. W trakcie przesłuchań i oględzin policjanci zabezpieczyli odzież poszkodowanej, ślady biologiczne oraz wszystko, co mogło pomoc w identyfikacji sprawcy. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu

W ubiegłym roku funkcjonariusze powrócili do sprawy niewykrytego gwałtu, do którego doszło Poznaniu.

Mężczyzna został odnaleziony w więzieniu, gdzie odbywa wyroki. O swoim sukcesie policjanci poinformowali na początku tego roku. 51-latek usłyszał zarzut zgwałcenia, grozi mu za to kolejna kara do 12 lat więzienia.

Poznańscy policjanci zajęli się też sprawą utonięcia wędkarza, którego ciało wyłowiono z Jeziora Lusowskiego w maju 2015 roku. Śledczy ustalili, że przyczyną śmierci było utonięcie. Powrót do sprawy nastąpił, kiedy latem 2021 roku w Tarnowie Podgórnym zatrzymano trzech podejrzanych o napad na kebab. Wśród nich był Grzegorz L., pasierb wędkarza. Wówczas pojawiły się informacje, że mężczyzna może mieć związek ze śmiercią ojczyma. Śledczy dotarli bowiem do notesów Grzegorza L.

Grzegorz L. został oskarżony o zabójstwo ojczyma. Proces w jego sprawie uszył w listopadzie 2021 roku. Oskarżony nie przyznał się do winy, stwierdził, że jego zapiski były jedynie wytworem fantazji. Prokuratura domagała się dla oskarżonego kary 25 lat więzienia. Dowody w sprawie okazały się jednak niewystarczające, by skazać Grzegorza L. za zabójstwo. Zdaniem sądu oskarżony nieumyślnie spowodował śmierć swojego ojca, spychając go z pomostu do jeziora, w wyniku czego doszło u pokrzywdzonego do niewydolności serca, a następnie zgonu w wyniku utonięcia. Za co w styczniu tego roku został nieprawomocnie skazany na karę 2,5 roku bezwzględnego więzienia.