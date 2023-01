Niesamowite noclegi w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew Emil Hoff

To kolejne marzenie z dzieciństwa – własny domek na drzewie! Okazuje się, że można w Polsce spędzić noc w dobrze wyposażonym i należycie zabezpieczonym domku, położonym w koronach drzew. Za jeden z pierwszych ośrodków wypoczynkowych, oferujących turystom nocleg w wygodnym domku na drzewie, uchodzi kurort „W Drzewach” w Nałęczowie. Ofert jest jednak sporo w całym kraju i zebraliśmy je dla Was w artykule poświęconym noclegom w domkach na drzewie Tomasz Bolt/Polskapresse/Archiwum, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Nocleg to ważna część każdej dłuższej wycieczki. Czasem jednak nocleg może być atrakcją sam w sobie i dostarczyć wrażeń, których turyści długo nie zapomną. Zebraliśmy dla Was najbardziej niesamowite noclegi z całej Polski, od podniebnych apartamentów po domki na wodzie, od głębokich podziemi po namioty przytroczone nad przepaścią, od luksusowych salonek z czasów carskich po wagony cyrkowej trupy. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych noclegów w całej Polsce.