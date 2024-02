Nietypowe meble pojawiły się na terenie poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Do czego służą?

Jak podkreśla biuro prasowe poznańskiego UP, inicjatywa utworzenia zacisznego kącika do karmienia czy miejsca z przewijakiem była wspierana między innymi przez pełnomocniczkę rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności i Centrum Wsparcia i Rozwoju.

Ostatecznie, udało się pozyskać środki na stworzenie warunków do studiowania dla rodziców małych dzieci w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

– Zakupione zostały przewijaki naścienne oraz wyciszające fotele, które mogą służyć do karmienia. Wraz z dotychczas zaaranżowanymi strefami relaksu, tworzą one przytulne zaciszne miejsca, by na dłuższą chwilę odseparować się od dźwięków otoczenia, wyciszyć siebie lub małe dziecko