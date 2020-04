Nietypowe zakończenie roku szkolnego. Maturzyści będą klasyfikowani online i dostaną zeskanowane świadectwa

Tegoroczni maturzyści nie wrócą już do szkół. Wydłużenie czasu zawieszenia lekcji nie wpływa na kalendarz roku szkolnego, a więc absolwenci szkół średnich zakończą naukę 24 kwietnia. Nauczyciele wystawią oceny końcowe zdalnie.

Przesunięcie terminu matur i wydłużenie czasu zawieszenia lekcji nie zmienia harmonogramu roku szkolnego, a to oznacza, że maturzyści już 24 kwietnia zakończą naukę. Nauczyciele pierwszy raz w historii polskiej szkoły wystawią im oceny końcowe zdalnie. Najprawdopodobniej absolwenci otrzymają zeskanowane świadectwa.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia. To jednak nie wpływa na kalendarz roku szkolnego, a więc absolwenci szkół średnich zakończą naukę 24 kwietnia. Oznacza to, że w wielu szkołach rady pedagogiczne oraz klasyfikacja uczniów musi odbyć się elektronicznie.

- Zakończyliśmy już radę pedagogiczną. Odbyła się ona zdalnie i poszło to sprawnie. Mamy zestawienia, uczniowie mają wystawione oceny. Nie było żadnych zgłoszeń, by ktoś był niezadowolony - mówi Małgorzata Dembska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Oceny wystawione zdalnie Nauczyciele musieli wystawić oceny końcowe maturzystom, mimo że bezpośredni kontakt mieli z nimi po raz ostatni 11 marca.

- Nasi uczniowie mają bardzo dużo ocen, ponieważ już po Bożym Narodzeniu wystawiamy ich jak najwięcej, by wiosną maturzyści mogli skupić się na przygotowaniu do egzaminu. Nie ma wiec problemu z wystawieniem stopni końcowych - przyznaje Izabela Płotka, nauczycielka z VIII LO w Poznaniu.

Dyrektorka II LO również przyznaje, że wystawienie ocen w formie zdalnej nie sprawiło kłopotów.

- Nauczyciele mieli stały kontakt z uczniami. Nie było problemu z wystawieniem ocen. Przez cały czas odbywały się kartkówki, odpowiedzi ustne i prace zaliczeniowe. Na tej podstawie można było wystawić oceny - tłumaczy Małgorzata Dembska. Małgorzata Dembska dodaje także, że w miarę możliwości szkoła będzie chciała zorganizować zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. - Nie chcemy odbierać uczniom tej przyjemności osobistego odebrania świadectw, nagród, dyplomów. To ważny element i w ich życiu. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, to będziemy chcieli zorganizować uroczyste zakończenie roku. Oczywiście w bezpiecznym terminie, kiedy będziemy mogli się już spotykać - podkreśla.

Świadectwa w formie skanu Maturzyści 24 kwietnia powinni odebrać świadectwa. Ze względu ma zagrożenie epidemiologiczne nie będzie to możliwe. W czwartek, 9 kwietnia, gdy została głoszona decyzja o przesunięciu terminów egzaminów, Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej nadmienił także, że świadectwa będą mogły trafić do uczniów w formie skanu.

- Świadectwa nie muszą być odbierane w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, mogą być przekazywane rodzicom lub uczniom w formie skanów – mówił Piontkowski. Dyrektorzy szkół przyznają jednak, że na razie nie mają konkretnych wytycznych w tej sprawie. - Wydrukujemy świadectwa jak zawsze. Nie mamy jasnych wytycznych, że mamy je wysyłać do uczniów. Jeżeli ktoś będzie sobie tego życzył, to oczywiście wyślemy skany. Jeżeli nie, to będą czekały w sekretariacie na odbiór, gdy sytuacja się unormuje - wyjaśnia Małgorzata Dembska. Zobacz też:

