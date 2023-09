Nietypowy gość w wielkopolskim lesie! Kangur odwiedził Puszczę Zielonkę. Jest apel o ostrożność

Kangury, mimo że często są postrzegane jako przyjazne stworzenia, to w sytuacji stresowej mogą okazać się lekko nieprzewidywalne. W związku z tym zalecamy ostrożność:

1. Nie podchodźcie i nie próbujcie dotykać kangura.

2. Zachowujcie spokojny dystans oraz unikajcie gwałtownych ruchów.

3. Nie próbujcie go karmić.

4. Unikajcie kontaktu wzrokowego z kangurem, który może interpretować to jako zagrożenie