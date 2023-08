Niezaszczepione dziecko jak tykająca bomba w szkole? Coraz więcej rodziców unika szczepień dzieci

Szczepienia dzieci to od lat temat budzący kontrowersje. Ma on swoich zwolenników, jak i przeciwników. Niestety, grupa rodziców unikających szczepień dzieci z roku na rok jest większa.

"Niezaszczepione dziecko jest zagrożeniem dla innych"

- Dziecko nieszczepione jest zagrożeniem dla pozostałych dzieci, szczególnie jeśli mówimy o tych, które z powodów zdrowotnych nie mogą być zaszczepione. Ono może być źródłem zakażenia. A jeżeli się zdarzy, że w szkole będzie więcej takich niezaszczepionych dzieci, to może to doprowadzić do lokalnej epidemii - mówi dr Ewelina Gowin zastępca kierownika oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Szkoły nie mogą kontrolować szczepień uczniów

Kary za nieszczepienie dzieci

Obecnie jednak rodzice mogą otrzymać grzywnę za to, że ich dziecko nie zostało zaszczepione. Ale droga do tego jest długa. W pierwszej kolejności powiatowi inspektorzy sanitarni wysyłają do rodziców wezwania do zaszczepienia dziecka. Gdy dziecko nie stawi się na szczepienie, wysyłane jest upomnienie.

W ramach procedury administracyjnej powiatowy sanepid może nałożyć grzywnę na rodziców uchylających się od zaszczepienia dziecka. Co więcej, karę może nałożyć także wojewoda i może to robić wielokrotnie. Jednorazowa grzywna to 10 tys. zł. Łącznie nie mogą one przekroczyć 50 tys. zł.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]