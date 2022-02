Niezaszczepiony 30-latek z COVID-19 przez 46 dni był podłączony do ECMO. Lekarze z Poznania uratowali mu życie Justyna Piasecka

Na początku grudnia niezaszczepiony 30-latek trafił w stanie krytycznym do Szpitala im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Mężczyzna miał COVID-19. Lekarze ratując mu życie, podłączyli go do aparatury ECMO. Po 46 dniach pacjent został odłączony. Teraz czeka go rehabilitacji i walka o powrót do pełni zdrowia.