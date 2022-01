Niezidentyfikowane odgłosy w bloku w Jarocinie. Mieszkańcy wezwali egzorcystę i wróżkę. "Człowiek nie wie, co to jest"

O sprawie poinformował portal jarocinska.pl.

Mieszkańcy bloku nie mogą spać nocami z powodu odgłosów stukania, które prawdopodobnie dobiegają z jednego z mieszkań. Lokatorzy nie potrafią dokładnie zidentyfikować dźwięków.

- Jest naprawdę głośno. Człowiek nie wie, co to jest. Stukanie przybiera różne formy. Jednym razem jest to jakby uderzanie ręką w ścianę. Innym razem jakimś metalicznym przedmiotem. Niektóre uderzenia są bardzo rytmiczne, jak w bęben na stadionie