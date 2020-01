„Nieznany impresjonizm”: Nowa wystawa w CK Zamek w Poznaniu!

Wystawa składa się z dwóch odrębnych kolekcji. Pierwsza zawiera aż 34 grafiki (akwaforty, litografie, akwatinty oraz suchoryty) i należy do Ashmolean Museum w Oksfordzie, będącego najbardziej znaczącym archiwum impresjonistów poza Francją. To charakterystyczne dla impresjonistów tematy, choćby takie jak portrety, życie nowoczesnego miasta czy krajobrazy. Z kolei druga kolekcja 10 prac jest fragmentem zbiorów nowoczesnej grafiki francuskiej, należących do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Lucien Pissarro, Kobiety pielące trawę, materiały Ashmolean Museum, Uniwersytet Oksfordzki