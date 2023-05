Niezwykła impreza w parowozowni w Wolsztynie! Zaprezentują się mini parowozy. Dziewięć lokomotyw parowych wjedzie na specjalne tory

W tym roku w maju Parowozownia Wolsztyn nie ma ani jednej jeżdżącej lokomotywy – wszystkie są naprawiane lub przygotowywane do naprawy. Stąd pomysł, by tegoroczny sezon w Parowozowni otworzyła mini parada.

- To nie jest substytut dużej parady, ta z pewnością odbędzie się w sierpniu. Majowe wydarzenie zostało pomyślane przede wszystkim jako atrakcja dla rodzin z dziećmi. Odwiedzający parowozownię zobaczą lokomotywy w skali 1:10, wierne repliki naszych parowozów. Budujemy dla nich specjalny tor, będą dwie obrotnice. Niewykluczone, że będzie to pierwsza tego typu impreza - nie słyszałem, by ktokolwiek coś takiego organizował – powiedział PAP dyrektor parowozowni Waldemar Ligma.