Niezwykła pasja gnieźnianina! Hoduje w mieszkaniu ponad 20 węży! Wśród nich… wąż boa i pyton! [FOTO]

Niezwykła pasja gnieźnianina! Ponad 20 węży w mieszkaniu. To jego pupile

Filip Nowak, to na oko niepozorny młody mężczyzna z Gniezna. NA co dzień pracuje w sklepie zoologicznym i na pierwszy rzut oka nikt nie podejrzewałby jakie „pupile” ma w mieszkaniu, w bloku!

- Od zawsze miałem jakieś niespotykane zwierzęta, np. żółwie, kraby. Węże hoduje prawie od siedmiu lat. Faktycznie, kiedyś takie hobby było niespotykane, ale powoli robi się to normą. W Gnieźnie coraz więcej jest miłośników gadów

– relacjonuje Filip. Gdy kupił swojego pierwszego węża był jeszcze niepełnoletni. Co na to jego rodzice? Jak mówi byli ciekawi, choć przyznaje, że mama miała problem z tym, czym karmi się węże, ale finalnie, to ona dołożyła pieniędzy na zakup pierwszego gada.