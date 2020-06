Niezwykłe koncerty w Poznaniu! Chór ropuch zielonych śpiewa na 50 głosów

- Można by nawet powiedzieć niezwykle klasycznych, bo bardzo starych, w sensie obecności w teatrze natury – tak, lekko się uśmiechając wyjaśniają ideę – mgr Mikołaj Kaczmarski i prof. Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii UP w Poznaniu. - Ci znamienici śpiewacy naszej części Europy przybyły po ostatnim zlodowaceniu, jednak ich śpiew wyewoluował znacznie wcześniej.

Uniwersytet przyrodniczy zaprasza każdego wieczoru czerwca, tuż po zmroku między 22:00 do 23:30 jednak pod warunkiem, że dzień jest ciepły i słoneczny, a w szczególności po burzy lub intensywnym opadzie deszczu. Ropuchy nie śpiewają, gdy wieje wiatr i jest zbyt chłodno poniżej około 12 stopni Celsjusza. Koncerty z czasem będą słabły, jednak ropuchy można usłyszeć nawet do początku lipca.

Koncert ropuch zielonych: zasady bezpieczeństwa

Swój występ chór wykona bezpośrednio ze zbiorników rozrodczych, w którym już od jakiegoś czasu pływają kijanki tego gatunku. Prosimy by wszyscy Państwo zajęli wygodne miejsca przynajmniej kilka metrów od brzegu z zachowaniem obowiązującego dystansu od współtowarzyszy. Prosimy nie podchodzić zarówno do chóru jak i do solistów, a także nie oślepiać ich światłem smartfonów czy latarek. Koncert nie jest biletowany, ale pojemność widowni to jedynie 100 miejsc. I proszę nie świecić latarkami i nie rozmawiać głośno przez telefon.