Niezwykłe Pieniny — najlepsze atrakcje i szlaki czekają na odkrycie

Odkryj urok Pienin

Dla miłośników pieszych wędrówek, schroniska Pienin to oaza wypoczynku. Warto wymienić Schronisko PTTK „Orlica”, schronisko pod Durbaszką oraz Schronisko PTTK „Trzy Korony”. To miejsca, gdzie podróżnicy mogą zregenerować siły przed dalszymi odkrywaniami.

Pieniny — idealne miejsce na aktywne wakacje

W krajobrazie tych gór można się zakochać, szczyty Trzy Korony i Sokolica oferują niesamowite widoki. Zdobycie góry Trzy Korony to atrakcja nieodzowna dla każdego turysty. Warto też zobaczyć słynną sosnę na Sokolicy.

Oprócz głównych atrakcji warto odkrywać również mniejsze skarby Pienin. Wąwóz Homole z zapierającymi dech widokami oraz rezerwat przyrody Biała Woda z malowniczymi wodospadami i unikalnymi skałami to doskonałe przykłady.

Pieniny to idealne miejsce dla wszystkich szukających aktywnego wypoczynku. Spływaj tratwami Przełomem Dunajca, zdobywaj malownicze szczyty Trzech Koron i Sokolicy, podziwiaj zamki w Niedzicy i Czorsztynie, wędruj ścieżkami Pienińskiego Parku Narodowego. To wszystko czeka na ciebie w tym urokliwym regionie, by dać ci wyjątkowe wrażenia i niezapomniane chwile.