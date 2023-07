Niezwykłe wydarzenie w Poznaniu. Zanurzyli się w basenie na MTP. Trwa Kongres Świadków Jehowy. Zobacz zdjęcia

Łącznie chrzest przyjęło 39 osób - 8 mężczyzn i 31 kobiet.

Wśród nich byli Julia i Kuba.

- To jest dla mnie bardzo ważne i czuje się przeszczęśliwa. To oddanie się Jehowie. Im bardziej go poznawałam tym większą czułam więź z nim, dlatego chciałam dołączyć do organizacji. Chrzest to dopiero początek tej drogi duchowej, więc na pewno będę stawiać sobie kolejne cele i starać się je osiągnąć, bo warto. Organizacja jest niesamowicie zgrana, czuć miłość braci i sióstr i to właśnie jest wspaniałe