Niezwykłe zdjęcia Ziemi nocą. Które miasta świecą najjaśniej? Hipnotyzujące ujęcia

Jest coś hipnotyzującego w widoku Ziemi z kosmosu po zachodzie słońca, choć to więcej niż tylko ładny obrazek: nocne światła miast mogą nas wiele nauczyć.

Od 25 lat NASA wykorzystuje zdjęcia satelitarne Ziemi w nocy do prowadzenia badań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W ramach programu Black Marble (Czarny Marmur) NASA rozwija narzędzia umożliwiające zbieranie aktualizowanych codziennie danych, służących pogłębionym badaniom naukowym.

Black Marble odgrywa istotną rolę w badaniach nad zanieczyszczeniem światłem, nielegalnymi połowami, pożarami, skutkami klęsk żywiołowych i odbudową po nich, a także wpływem oświetlenia osad ludzkich na środowisko.

Niezwykłe zdjęcia wykonane przez NASA są także wykorzystywane w celach edukacyjnych, m.in. we wtyczce do Google Earth - Earth at night (Ziemia nocą).To tam właśnie użytkownik może odkryć najjaśniejsze punkty na nocnym Globie. Przejdź do galerii, aby zobaczyć hipnotyzujące zdjęcia i ruszyć szlakiem wielkich aglomeracji.