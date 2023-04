Niezwykły pałac w Wielkopolsce trafił na sprzedaż. To prawdziwy diament do oszlifowania! Zaglądamy w jego zakamarki [FOTO]

Niezwykły pałac w Wielkopolsce trafił na sprzedaż. To prawdziwy diament do oszlifowania! [FOTO]

Pałac w Mielnie na sprzedaż – bajkowa rezydencja w pięknej okolicy

Pałac w Mielnie w powiecie gnieźnieńskim, to nic innego jak diament do oszlifowania. Takich budowli jest na rynku coraz mniej, a ten jest w całkiem dobrym stanie.

Po wojnie pałac trafił w ręce skarbu państwa i przez jakiś czas mieścił się tam dom wczasów dla dzieci. Na szczęście, zachowano oryginalny kształt budynku, przez co pozostał w dobrej kondycji. W 2008 roku dwór został sprzedany w ręce prywatne i przez kilka lat nie był użytkowany. W 2015 roku doczekał się nowych właścicieli, którzy rozpoczęli remonty: dachu i pomieszczeń. Remontów nie udało się doprowadzić do końca, a pałac trafił ponownie na sprzedaż.

Zachowała się oryginalna stolarka, paradyż i kominki

Budowla wpisana jest do rejestru zabytków. Ogromna przestrzeń do zaaranżowania sprawia, że można zaplanować w tym miejscu działalność komercyjną, ale i wspaniałe miejsce do zamieszkania z rodziną. Jego cena wynosi 2,6 mln złotych!

Od strony ogrodu znajduje się taras i schody prowadzące dalej do parku, który łagodnie schodzi w kierunku jeziora. To prawdziwe, bajkowe miejsce.