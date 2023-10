Niska frekwencja w Wielkopolsce! Sprawdź, ile wynosi we wszystkich powiatach naszego regionu!

Frekwencja wyborcza to oczywiście nic innego jak stosunek liczby oddanych głosów (ważnych kart do głosowania) do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Zliczają ją delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W Wielkopolsce mamy ich pięć – w Poznaniu, Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie.