Niski poziom wody w rzece Warta w Poznaniu. Tramwaj wodny pływa, ale z ograniczeniami

- W związku z niskim stanem wody w rzece Warcie, rejsy Tramwaju Wodnego będą się odbywać wyłącznie w kierunku południowym, tj. do Mostu Kolejowego na Starołęce

W tym roku sezon tramwaju wodnego ruszył w Poznaniu 20 maja i potrwa do 27 sierpnia. Bilety są dostępne u załogi statku. Koszt rejsu na całej trasie, który trwa ok. 1,5 godziny, wynosić będzie 20 zł za osobę (dzieci do 3. roku życia pod opieką opiekuna będą mogły korzystać z usługi bezpłatnie).

Operator tramwaju wodnego zapewnia możliwość transportu minimum 4 rowerów, 2 wózków dziecięcych oraz 4 wózków inwalidzkich jednocześnie. Całkowita liczba pasażerów, jaką może pomieścić statek, wynosi 38 osób.