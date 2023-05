Noc Muzeów 2023 w Poznaniu. Kosmiczna noc w świecie poezji, sztuki i historii. Zobacz program

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Poznaniu odbędzie się 20 maja. Z tej okazji przygotowano rozmaite atrakcje dla dorosłych i najmłodszych zwiedzających.

Noc w muzeum to jedyna taka okazja, aby zwiedzić pod osłoną nocy zabytkowe wnętrza instytucji kulturalnych i zobaczyć co dzieje się w nich, kiedy zapada zmrok. W Poznaniu swoje drzwi otworzy ponad 70 różnych placówek. Można będzie nie tylko podziwiać zabytkową architekturę, ale także zobaczyć ciekawy program artystyczny. Podczas sobotniego wieczoru zwiedzający cofną się w czasie do lat 50. XX wieku i poznają historię bohaterskiego zrywu czerwcowego w 1956 roku, udadzą się w kosmiczną podróż po Zamku Cesarskim, poznają twórczość wybitnych malarzy czy zobaczą zderzenie tradycji japońskich z nowoczesną technologią. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na spędzenie tego późnego wieczoru w instytucjach zlokalizowanych w centrum miasta.

Kosmiczne zwiedzanie Zamku Cesarskiego

Centrum Kultury Zamek w tegorocznej edycji zaproponuje zwiedzającym kosmiczną przygodę. Można będzie poznać tajniki pracy kosmonauty i astronauty, zobaczyć kosmiczne łaziki, model księżyca i kapsułę kosmiczną czy poznać szczegóły misji. Tego wieczoru uczestnicy mają też okazję zatracić się w świecie poezji i wziąć udział w czytaniu zorganizowanym w ramach festiwalu "Poznań poetów”. Późnym wieczorem na turystów czeka też niespodzianka. Mianowicie o g. 23.30 w Kinie Pałacowym odbędzie się nocny pokaz filmu. Bilety na tę atrakcję dostępne są w cenach 21 zł (normalny) oraz 18 zł (ulgowy). Zwiedzanie zabytkowych wnętrz Zamku Cesarskiego i wystaw znajdujących się w Centrum Kultury Zamek możliwe będzie od g. 12 do 24. Tego dnia obowiązuje cena biletu ulgowego dla wszystkich. Wejściówka na zwiedzanie, do której zostanie dołączona mapka kosztuje 7 zł, a bilet razem z audioprzewodnikiem dostosowanym do potrzeb i wieku turystów kosztował będzie 12 zł. Podczas Nocy Muzeów można też będzie zobaczyć wystawę “Nie to niebo”, w której wystawiony został sprzęt niezbędny w pracy astronauty, a nawet model największego meteorytu oraz jeden oryginalny meteoryt - wstęp kosztuje 15 zł. Centrum Kultury Zamek razem z Politechniką Poznańską przygotowało serię atrakcji, inspirujących do planowania kosmicznej wyprawy. Zwiedzający będą mieli okazję na żywo zaobserwować rozmaite eksperymenty związane z fizyką czy robotyką. Oprócz przygotowanych stoisk, gdzie zainteresowani będą mogli poznać szczegóły misji księżycowych, dowiedzieć się na czym polega radiokomunikacja oraz poznać znaczenie naziemnych obserwacji optycznych, odbędą się też pokazy sceniczne – o g. 18 prezentacja o symulowanej misji kosmicznej w ośrodku LunAres pt. "Byliśmy w kosmosie", o g. 19 można będzie poznać tajniki budowania rakiet, o g. 20 zobaczyć kosmiczny łazik, a o g. 21 zaprezentowana zostanie relacja z kopuły. Poza "kosmicznymi" atrakcjami nie brakuje propozycji dla miłośników poezji i literatury. W ramach trwającego w Centrum Kultury Zamek festiwalu "Poznań poetów” o g. 21 odbędzie się czytanie studentów sztuki pisania UAM. Podzielą się oni “Słowami na noc”. W wydarzeniu można uczestniczyć posiadając karnet festiwalowy lub bilet na pojedyncze wydarzenie (5 zł).

Japońska noc w świecie sztuki w Muzeum Narodowym

Swoje drzwi w sobotni wieczór otworzy też Muzeum Narodowe, gdzie na zwiedzających czekać będą atrakcje związane z wystawą japońskiego projektanta. Sobotnią noc muzeów można tam spędzić rodzinnie biorąc udział w grach i quizach. Muzeum czynne będzie aż do g. 1 w nocy 21 maja. Można będzie poznać tajniki japońskiego projektowania w wystawie Kenya Hary, będącej połączeniem japońskich tradycji z nowoczesną technologią. W g. 17.30, 19, 20.30, 22, 23 odbędą się spotkania z kuratorkami Galerii Plakatu i Projektowania Graficznego. Między g. 17 a 22 natomiast można będzie wziąć udział w działaniach interakcyjnych bazujących na budowaniu relacyjności, inspirowanych twórczością Kenya Hary. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, które od g. 17 aż do 1 w nocy będą mogły przebywać "szlak japoński" odnajdując na podstawie mapki japońskie eksponaty w wystawie. Oprócz tego odbywały się będą też spotkania kuratorskie i zabawy skupione wokół wystawy obrazów Jacka Malczewskiego. Najmłodsi będą mogli w sposób przystępny oswajać się ze sztuką. Organizatorzy proponują grę - znajdź wylosowany autoportret Jacka Malczewskiego i zrób sobie z nim zdjęcie. W Muzeum Narodowym obcować też można będzie z literaturą, a właściwie nawiązaniem do niej w sztuce audiowizualnej. Odbędzie się też projekcja autorskiego filmu krótkometrażowego „Anhelli” inspirowanego poematem Juliusza Słowackiego oraz obrazami Jacka Malczewskiego i Witolda Pruszkowskiego. Wstęp do Muzeum Narodowego kosztuje 3 zł.

Opowieść o Poznańskim Czerwcu ‘56 w Muzeum Powstania Poznańskiego

W przyziemiach Zamku Cesarskiego – w Muzeum Powstania Poznańskiego od g. 17 do północy można będzie odbyć podróż w czasie do lat 50. XX wieku. Wystawa "Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć" upamiętnia bohaterski zryw jak i kulturę i życie codzienne poznaniaków z tamtych lat. Jest to dobra okazja do zapoznania dzieci z historią i rzeczywistością Polski Ludowej. Młodzi zwiedzający wieku 7-10 oraz 11-13 lat mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach "Poznajemy zabawki naszych dziadków" podczas których zostanie też zaprezentowana ekspozycja mieszkania z lat 50. XX wieku. Poznaniacy będą mieli też okazję zapoznać się z elementami gwary poznańskiej w wyjątkowym zwiedzaniu po ekspozycji stałej o g. 21. Odbędzie się też spacer z opowieścią o Poznańskim Czerwcu’56, który przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Na zwiedzanie, spacer oraz warsztaty obowiązują zapisy pod nr tel.: (61) 8 529 464. Wstęp jest bezpłatny.

"Jan Matejko na Uniwersytecie" - Noc w Collegium Minus

Collegium Minus to rozpoznawalny gmach w poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej, przed którym rozciąga się Park Adama Mickiewicza. Rok 2023 został ogłoszony "Rokiem Matejki". Z tego właśnie powodu atrakcje zorganizowane podczas Nocy Muzeów w Collegium Minus odwoływać się będą do twórczości malarza. Między g. 18-19.30 oraz 20-21.30 (2 grypy) odbywać się będą warsztaty malarskie dla dzieci w wieku 6-12 lat (zapisy pod nr tel. 61 8294740). Zabytkowe wnętrze budynku można też zwiedzić w formie questu. O g. 20 natomiast można wziąć udział w wykładzie na temat twórczości Matejki. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarte będzie do g. 23.

Obserwuj nas także na Google News

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]