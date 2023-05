Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu. Które atrakcje najbardziej warto zobaczyć? 19 niezwykłych miejsc, które musicie odwiedzić

Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu już jutro. Wybraliśmy dla was 19 najciekawszych atrakcji, które warto odwiedzić za darmo w ten wyjątkowy wieczór. Są wśród nich mniej znane muzea, warsztaty dla dzieci, a nawet ekspozycje mrożące krew w żyłach.

Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu już jutro! Które atrakcje najbardziej warto odwiedzić w ten wyjątkowy wieczór, gdy wstęp do muzeów, galerii i instytucji kultury jest zupełnie darmowy? Wybraliśmy dla was 19 najlepszych, najciekawszych i najbardziej zaskakujących miejsc na Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu. Jedne są zabawne, inne nostalgiczne, jeszcze inne przerażające – ale wszystkie zapewnią wam niezapomniany wieczór.

Kiedy jest Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu?

We Wrocławiu Noc Muzeów 2023 odbędzie się w sobotę 20 maja. W akcji bierze udział 101 instytucji, a łączna liczba wydarzeń, w których można uczestniczyć, sięga 150 (choć na niektóre obowiązują zapisy – szczegóły znajdziecie poniżej). Od godz. 15:20 do 23:00 po Wrocławiu mają krążyć specjalne zabytkowe tramwaje i autobusy – to darmowy transport między muzeami, który ułatwi zwiedzenie większej liczby miejsc. Czytaj też: Noc Muzeów 2023. Kiedy jest w tym roku i co warto zobaczyć w największych polskich miastach?

Na czym polega Noc Muzeów? Darmowe zwiedzanie w całym kraju

Noc Muzeów to akcja polegająca na tym, że w wybrany wieczór w roku goście mogą zwiedzać placówki muzealne i kulturalne zupełnie za darmo.

Pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w Berlinie w 1997 r., pomysł podchwyciły Paryż i Amsterdam, a potem inne miasta. Obecnie akcja organizowana jest wiosną w ok. 140 miastach Europy, w tym wielu polskich. W Polsce większość dużych miast zorganizuje Noc Muzeów w sobotę 13 maja, ale np. Wrocław i Poznań zaplanowały ją tydzień później, na 20 maja 2023. Czytaj też: 34 nietypowe muzea w Polsce. Tanie wina, śmieszne slogany, żaby, diabły i wiele innych zaskakujących wystaw. Gotowe pomysły na Noc Muzeów

Najlepsze atrakcje na wrocławską Noc Muzeów

Wśród atrakcji na Noc Muzeów we Wrocławiu zaplanowano wystawy, warsztaty i koncerty. Chętnych zapraszają zarówno wielkie i znane muzea (np. wystawy historyczne w Pałacu Królewskim, sztuka dawna i współczesna w Pawilonie Czterech Kopuł, niezwykłe wodne ekspozycje w Hydropolis), jak i mniejsze atrakcje, które często umykają uwadze turystów.

Noc Muzeów to świetna pora, by nadrobić braki i odwiedzić za darmo także mniej znane, a często zupełnie niesamowite atrakcje Wrocławia. Wybraliśmy dla was 19 wyjątkowych muzeów, placówek kulturalnych i innych ciekawych miejsc Wrocławia, biorących udział w Nocy Muzeów. Wśród atrakcji czekają na was m.in.: Zwiedzanie pokładów łodzi i zasiadanie za sterami lokomotywy

Wystawa meteorytów – gości z kosmosu

Mrożąca krew w żyłach galeria, która nie jest normalnie dostępna dla zwiedzających

Zwiedzanie tajnych przejść, używanych przez pracowników kina

Warsztaty robienia miniaturowych kamienic, amuletów i pocztówek

Nostalgiczna potańcówka w stylu retro Czytaj też: 10 niezwykłych muzeów iluzji w Polsce. Latający dom, gigantyczny kalejdoskop, labirynt luster w klimacie disco i inne cuda

19 wyjątkowych atrakcji na Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu

Zapraszamy do przewodnika po wyjątkowych atrakcjach Wrocławia na Noc Muzeów 2023. Poniżej znajdziecie opisy najciekawszych wystaw i warsztatów wraz z godzinami otwarcia i adresami. To gotowa lista pomysłów na zwiedzanie miasta w tę wyjątkową noc w roku, gdy wstęp do muzeów i galerii jest darmowy, a zwiedzającym udostępnia się nawet sekretne zakamarki, do których normalnie nie mają wstępu.

Goście z Kosmosu w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Godziny otwarcia: 12:00-23:00. Wiele osób może uważać, że minerały to nuda. Tymczasem w czasie Nocy Muzeów zwiedzić można wrocławskie Muzeum Mineralogiczne, w którym przechowywane są m.in. meteoryty – goście z odległych układów gwiezdnych. Druga ciekawa wystawa prezentuje kamienie szlachetne i ozdobne. W całym muzeum można zobaczyć ponad 30 tys. okazów minerałów – wszystkie wystawy stałe są dostępne bezpłatnie. Przebieranki w Starym Ratuszu

Godziny otwarcia: 18:00-23:30. Muzeum Sztuki Mieszczańskiej gromadzi eksponaty związane z rzemieślnikami i artystami Wrocławia z minionych wieków. Jego ciekawe wystawy mieszczą się w równie interesującym budynku – zabytkowym gotyckim Starym Ratuszu. W czasie Nocy Muzeów 2023 będzie można zwiedzić wnętrza Ratusza (np. słynną Salę Wielką ze spektakularnym sklepieniem oraz Salę Mieszczańską z popiersiami wybitnych wrocławian), a także wziąć udział w organizowanej przez Muzeum zabawie dla dzieci pt. „Przebieranki w teatralnej garderobie” w Hali Mieszczańskiej (18:15-21:00). Na przebieranki trzeba przynieść własne aparaty fotograficzne. W czasie Nocy Muzeów będzie można zwiedzić wnętrza Ratusza, a na dzieci czeka zabawa w przebieranki. erwinbauer, Pixabay.com Wyrabianie amuletów na chiński Rok Królika w Młodzieżowym Domu Kultury Śródmieście

Godziny otwarcia: 16:00-19:00. MDK Śródmieście zaprasza na darmowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w Noc Muzeów. W programie wykonywanie np. ptasich płaskorzeźb, obsługa kalkografu, a nawet tworzenie ceramicznych amuletów na chiński Rok Królika. Odbędzie się także kiermasz obrazów autorstwa uczestników pracowni plastycznych MDK Śródmieście. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany podopiecznym fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. MDK Śródmieście we Wrocławiu przygotował ciekawy program warsztatów na Noc Muzeów 2023. Piotr Wojnarowicz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Noc teczek w oddziale IPN Wrocław Godziny otwarcia: 18:00-24:00. Jeśli kochacie historię, dokumenty i archiwa, oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przygotował program na Noc Muzeów, który na pewno Wam się spodoba. Przewidziany jest konkurs historyczny, prelekcje o znaczeniu archiwów i archiwaliów dla kultury i badań naukowych, a także zwiedzanie magazynu i kartoteki, do których w innych okolicznościach nie wpuszcza się zwykłych petentów.

Zaprezentowana zostanie także aplikacja VR „Szybowcowa ‘87”, pozwalająca przenieść się do drukarni Solidarności Walczącej z końcówki lat 80. XX w. Przygody z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym Godziny otwarcia: 17:00-21:00. Wrocławskie Muzeum Przyrodnicze na trzech dużych wystawach zgromadziło fascynujące eksponaty ze świata zwierząt i roślin (m.in. z zasobu dawnego herbarium). Szczególnie ciekawa jest wystawa poświęcona znaczeniu owadów w życiu i pracy człowieka.

Na Noc Muzeów w Muzeum Przyrodniczym obowiązują zapisy do grup. Miejsca można rezerwować mailowo: [email protected], do 19 maja. Trzeba podać swoje imię i nazwisko, liczbę osób w grupie i wybraną godzinę wizyty (równe godziny od 17:00 do 21:00). Muzeum Przyrodnicze to świetny pomysł na Noc Muzeów dla wszystkich miłośników natury. Fot. Tomasz Holod / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Wycieczka w przeszłość w Panoramie Racławickiej

Godziny otwarcia: 16:00-23:30. Noc Muzeów to świetna okazja by za darmo obejrzeć jeden z najsłynniejszych polskich obrazów. Dzieło zespołu malarzy, kierowanych przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka, ukończone w 1894 r., przedstawia zwycięstwo Tadeusza Kościuszki pod Racławicami w 1794 r. Tak wielki triumf zasługuje na wielkie płótno: obraz ma 15 m wysokości i 114 m długości. Dzięki dodatkowym technikom, specjalnemu oświetleniu i wymodelowaniu terenu, oglądający obraz w specjalnej rotundzie mają wrażenie, jakby znaleźli się pośrodku pola bitwy. W Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu za darmo można obejrzeć słynną Panoramę Racławicką. Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska Klimatyczna noc wśród murów Fortu Piechoty nr 6 Polanowice

Godziny otwarcia: 16:00 – 24:00. Miłośnicy wojskowości powinni skorzystać z Nocy Muzeów we Wrocławiu i odwiedzić Fort 6 Twierdzy Wrocław, w którym Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne zaprezentuje szereg ciekawych wystaw i pogadanek, poświęconych militariom. Będzie można zobaczyć np. wystawę broni, strzelnicę i klasyczne motocykle, a po zwiedzaniu posilić się nieco w kuchni polowej. Dźwiękowe instalacje i ukryte rabaty w Narodowym Forum Muzyki Godziny otwarcia: 14:30 – 24:00. Narodowe Forum Muzyki to jedna z głównych atrakcji Wrocławia i nic dziwnego, że także w Noc Muzeów można tu spędzić niezapomniany czas. Goście będą mogli zwiedzać wystawę „Unstable Oscillations” oraz instalację dźwiękową „God.Act”. W obu częściach sprytnie ukryte będą kody QR, dające rabaty na bilety na trwający w NFM festiwal Musica Electronica Nova. W programie są też warsztaty dla dzieci w wieku 3-9 lat pt. „Muzyczny Kalejdoskop”. Obowiązują zapisy online. W Narodowym Forum Muzyki poukrywane będą kody QR z rabatami na koncerty. Pawel Relikowski / Polska Press Mrożąca krew w żyłach wystawa w Muzeum Medycyny Sądowej

Godziny otwarcia: od 17:45. Główna ekspozycja Muzeum Medycyny Sądowej może przyprawić o gęsią skórkę i nic dziwnego, że nie jest na co dzień dostępna dla zwykłych turystów. W Noc Muzeów zostanie jednak otwarta, ale tylko dla osób pełnoletnich. Dlaczego? Ponieważ gromadzi – jak wskazuje nazwa Muzeum – eksponaty związane z medycyną sądową, ukazujące m.in. obrażenia ciała, zatrucia, narzędzia zbrodni, zmiany pośmiertne itp. Na zwiedzanie w Noc Muzeów obowiązują zapisy tylko do 12 maja, e-mail: [email protected] Miniaturowe kamieniczki w MDK Wrocław-Krzyki

Godziny otwarcia: od 12:00. Miejski Dom Kultury Wrocław-Krzyki organizuje warsztaty dla miłośników modeli i miniatur „W naturze i architekturze”. Prelekcję wygłosi i warsztaty poprowadzi Henryk Napora, instruktor modelarstwa lotniczego, kołowego i okrętowego. Dzieci i dorośli dowiedzą się, jak wykonywać modele mini-architektury, czyli miniaturowe kamieniczki, wzorowane na wrocławskich domach. Modernistyczna architektura w kościele św. Józefa Rzemieślnika

Godziny otwarcia: 20:00-22:00. Kościół św. Józefa Rzemieślnika na Przedmieściu Oławskim to pierwsza modernistyczna świątynia we Wrocławiu. W Noc Muzeów 2023 będzie można ją zwiedzać z przewodnikiem, a także obejrzeć przy okazji wystawę sztuki i rzemiosła sakralnego w przykościelnym muzeum. Panorama Wrocławia z Mostka Pokutnic w promocyjnej cenie Godziny otwarcia: 10:00-22:00. Mostek Pokutnic to jeden z najbardziej unikalnych punktów widokowych we Wrocławiu – wąska kładka rozpięta między wieżami katedry św. Marii Magdaleny może przyprawić o zawrót głowy, ale warto się przełamać, by zobaczyć niezwykły widok na Rynek z wysokości 45 m. Uprzedzamy tylko, że na szczyt wieży prowadzi 247 schodów, a windy nie ma. Chętni będą mogli wspiąć się na Mostek Pokutnic w Noc Muzeów nie zupełnie za darmo, ale w promocyjnej cenie 8 zł. Wejście na Mostek Pokutnic w Noc Muzeów 2023 ma kosztować tylko 8 zł.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press Za sterami lokomotywy z Klubem Sympatyków Kolei

Godziny otwarcia: 20:00 – 00:30. Jeśli marzy Wam się zasiadanie za sterami starej lokomotywy, okazja nadarzy się w Noc Muzeów we Wrocławiu. Klub Sympatyków Kolei i Dolnośląskie Społeczne Muzeum Kolejnictwa zapraszają na wystawę klubowego taboru na peronie 6 Dworca Głównego.

Będzie można oglądać zabytkowe pociągi od zewnątrz i od wewnątrz, a także posiedzieć przy pulpicie sterowniczym. O kolejowych ciekawostkach opowiadał będzie profesjonalny przewodnik. Zabytkowe lokomotywy i wagony będzie można zwiedzić na peronie 6 Dworca Głównego we Wrocławiu.

Jaroslaw Jakubczak/Polska Press Sekretne zakamarki Kina Nowe Horyzonty

Godziny otwarcia: 14:30-21:30. Kinomani mogą w Noc Muzeów zajrzeć do niedostępnych zakątków Kina Nowe Horyzonty. Goście zostaną zaprowadzeni np. do kabiny operatorskiej, a przewodnik pokaże im nawet tajne przejścia, którymi na co dzień przemykają się niewidocznie w czasie seansów pracownicy kina.

Zwiedzanie potrwa ok. 30 minut. Trzeba zapisać się przez formularz online na stronie kinonh.pl.

Nostalgiczna potańcówka w Galerii Dizajn BWA

Godziny otwarcia: 15:00-22:00, potańcówka od 18:00. Otwarta w Galerii Dizajn wystawa „Kowalscy muszą odpocząć. Wystawa o Pafawagu i czasie wolnym” to nostalgiczna podróż w przeszłość, do wakacji i urlopów z czasów PRL. Zdjęcia i filmy ukazują, jak wypoczywali pracownicy Państwowej Frabyki Wagonów „Pafawag”, jednej z największych na Dolnym Śląsku. Po zwiedzeniu wystawy planowana jest potańcówka w starym stylu, dla wszystkich miłośników zabawy w stylu retro.

Poznajcie bliżej Halę Stulecia

Godziny otwarcia: 16:00-22:00. Na Noc Muzeów swoje podwoje otwiera za darmo Visitor Centre Hali Stulecia. Można tu obejrzeć ciekawą interaktywną wystawę z ekranami i mapami dotykowymi, a także wziąć udział w dwóch wycieczkach wirtualnych – jedna pozwala poznać bliżej architekta Hali, Maksa Berga, a druga wnieść się ponad iglicę kopuły i z tej niezwykłej perspektywy zwiedzać cały kompleks Hali Stulecia i podziwiać panoramę Wrocławia.

W programie przewidziane są także warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży, w czasie których uczestnicy stworzą samodzielnie makiety i modele wrocławskich budowli, a także poznają dokładnie strukturą i znaczenie Hali Stulecia dla rozwoju polskiej architektury. Hala Stulecia to jeden z nielicznych polskich zabytków UNESCO i tym bardziej warto dobrze ją poznać. Fot. Tomasz Holod / Polskapresse Zróbcie własną pocztówkę w Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Godziny otwarcia: 16:00-24:00. We Wrocławiu działa jedyne w Polsce muzeum poczty. W czasie Nocy Muzeów 2023 można będzie zwiedzić za darmo jego wystawę stałą i specjalną ekspozycję filatelistyczną „Mikołaj Kopernik – astronom i ekonomista”. Na gości czekać będzie specjalne stanowisko do przygotowania własnej pocztówki nawiązującej do Mikołaja Kopernika. Moda stanu wojennego w Muzeum Narodowym

Godziny otwarcia: 16:00-24:00. Wszystkie wystawy stałe Muzeum Narodowego będą dostępne za darmo w Noc Muzeów. Szczególnie warto odwiedzić nową eskpozycję poświęconą modzie w czasach stanu wojennego. Uczestnicy będę mogli spisać własne wspomnienia i refleksje na ten temat i przyczepić je do tablicy przed wejściem do galerii. Najciekawsze historie zostaną udostępnione na Facebooku Muzeum. Zabytki techniki w Muzeum Odry Godziny otwarcia: 18:30-23:00. Fundacja Otwarte Muzeum Techniki we współpracy z Muzeum Odry zapewni niezapomnianą Noc Muzeów wszystkim miłośnikom żeglugi. W porcie będzie można oglądać unikalne statki żeglugi rzecznej: holownik parowy HP Nadbór z 1949 r., barkę towarową Irena z 1936 r., a także dźwig pływający Wróblin. Po pokładach oprowadzą uczestników wycieczki marynarze i pasjonaci techniki żeglarskiej. Po zwiedzaniu w programie jest piknik na wybrzeżu, może także wystawa zabytkowych samochodów.

Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu – wszystkie wydarzenia w jednym miejscu

Szczegółowy program Nocy Muzeów we Wrocławiu jest dostępny w najnowszym numerze „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego”, dostępnym online.

Strefa Biznesu - Tańszy urlop? Najlepiej pomiędzy majówką a wakacjami