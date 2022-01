Noc sów w poznańskim Nowym Zoo. Niezwykła wyprawa z przewodnikiem!

W Nowym Zoo odbyła się kolejna Noc Sów. Wieczorna wyprawa z przewodnikiem po terenie zoo to okazja do spotkania się z sowami, zarówno tymi mieszkającymi w wolierach, jak i żyjącymi na wolności w pobliskich lasach. To ostatnie z zaplanowanych na styczeń czterech takich wyjątkowych spotkań.

Robert Woźniak