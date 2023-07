Nocny atak nożownika. Ugodzony został 17-latek. Policjanci poszukują sprawcy

Atak nożownika w Nowym Tomyślu

Jeszcze w nocy, 11 lipca 2023 roku do naszej redakcji napłynęły niepokojące informację dotyczące ataku nożownika w Nowym Tomyślu. Jak wyjaśniała mieszkanka miasta, która się do nas zgłosiła, mężczyzna miał podejść do grupki młodych chłopaków i jednego z nich dźgnąć nożem. To zdarzenia miało dojść w okolicach ulicy Broniewskiego w Nowym Tomyślu.

- Koło 22:00 doszło do ataku nożownika w pobliżu Kauflandu, dokładnie na ulicy Broniewskiego. Jeden z nastolatków został ugodzony nożem i trafił do szpitala

- napisała czytelniczka.