Nowa kostka brukowa rozebrana na Świętym Marcinie w Poznaniu! "Skrzyżowanie miało charakter tymczasowy"

Nowa kostka brukowa rozebrana, aby wprowadzić docelowy kształt skrzyżowania

Jak informuje, skrzyżowanie dopiero teraz zostanie przebudowane do docelowego kształtu, poprzez m.in. odpowiednią podbudowę konstrukcji torowiska do rozjazdów i dostosowanie infrastruktury. - Dostosowanie skrzyżowania do nowej trasy tramwajowej sprawi, że podczas budowy pozostałego odcinka trasy w ulicy Ratajczaka nie będzie konieczności ponownego wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu — dodaje Maja Chłopocka.