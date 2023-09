Nowa linia minibusowa w Poznaniu. Mieszkańcy Antoninka w końcu się doczekali

Nowa linia minibusowa w Poznaniu. Mieszkańcy w końcu się doczekali

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że minibusy na linii nr 416 będą kursować z pętli przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu przez ulicę Warszawską, a następnie przez Zieliniec (ulica Darniowa) do ronda przy ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie na terenie gminy Swarzędz.

Zobacz też: Hipolit Cegielski Poznań wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej! Spółka będzie mieć zapewnioną pracę, załoga - pewne wynagrodzenie

Mają one jeździć w dni robocze w godzinach od 6:00 do 19:00, co około 60 minut. Rozkład jazdy będzie zsynchronizowany z linią 166. Linia 416 umożliwi także przesiadki na linie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.