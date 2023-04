Nowa oferta zniżek i ulg dla seniorów z Poznania. Można z nich skorzystać w ramach programu OK Poznań

Zniżki i ulgi dla seniorów z Poznania

Osoby powyżej 60 roku życia, które mieszkają w Poznaniu i rozliczają tu podatki, mogą liczyć na dodatkowe benefity. Seniorzy, którzy korzystają z programu, będą mieli dostęp do nowoczesnych usług, takich jak możliwość korzystania z aplikacji mobilnej i strony internetowej OK Poznań czy posługiwania się elektroniczną kartą seniora programu. Przygotowana dla nich zostanie także tradycyjna plastikowa jej wersja, która będzie tożsama z elektroniczną, zapisaną w aplikacji.

Po uruchomieniu puli dla osób 60+, w pierwszej kolejności zaproszenie do wejścia do programu OK Poznań otrzymają obecni użytkownicy Złotej Karty Seniora. Docelowo zostanie ona wygaszona, a jej funkcję przejmie elektroniczna lub plastikowa karta seniora programu.

Starsi poznaniacy i poznanianki zyskają także ułatwioną ścieżkę wejścia do programu. Osoby, które ukończyły 60 lat i dotąd nie korzystały z OK Poznań, będą proszone jedynie o złożenie jednorazowego oświadczenia o zamieszkiwaniu i rozliczaniu podatków w stolicy Wielkopolski. Obecni uczestnicy OK Poznań uzyskają dostęp do nowej puli zniżek dla seniorów automatycznie po skończeniu 60 lat.