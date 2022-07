Nowa siedziba Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu: Mieszkańcy os. Chrobrego obawiają się “samochodowego armagedonu” Paweł Antuchowski

Mieszkańcy osiedla Chrobrego w Poznaniu mają wciąż sporo wątpliwości co do planowanej inwestycji oświatowej, związanej ze stworzeniem nowej siedziby dla Zespołu Szkół Komunikacji. Oprócz hałasu, potencjalnego niewłaściwego zachowania młodzieży, umiejscowienia bursy, czy samego podejścia do planowania inwestycji, obawiają się zwiększonego ruchu samochodów, który już teraz jest bardzo spory.