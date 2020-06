Nowa stacja pomiarowa w Poznaniu wykaże, jak bardzo samochody zanieczyszczają powietrze w naszym mieście

Poznań jest jednym z tych miast, gdzie corocznie odnotowujemy przekroczenia dopuszczalnych do atmosfery pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Ich drobne cząsteczki przenikają do naszych płuc. W Polsce normą dobową dla pyłu PM10 jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. Wartość ta może (zgodnie z prawem) być przekroczona 35 razy w ciągu całego roku. Niestety, dane ze stacji pomiarowej przy ul. Dąbrowskiego wskazują, że smogowych dni było w Poznaniu w 2019 roku 54.

Do tej pory w Poznaniu działa pięć stacji pomiarowych, które są ustawione w różnych rejonach miasta. Dwie (przy ul. Szymanowskiego na Piątkowie i ul. Spychalskiego na Wildzie) wykonują pomiary manualne a trzy (przy ul. Żelaznej, Dąbrowskiego i Polance) prowadzą pomiar automatyczny. To dane tych trzech ostatnich pozwalają nam zobaczyć, jak wygląda zanieczyszczenie powietrza godzina po godzinie.

Jednak miejscy ekolodzy i społecznicy od lat apelowali o to, by w Poznaniu powstawały kolejne stacje. Ich zdaniem trzy stacje automatyczne to za mało, by wiedzieć, którego dnia przekroczenia były i jaki były ich rozmiary. Nierzadko też dane z tych stacji były rozbieżne z danymi z prywatnych urządzeń monitorujących stan powietrza.