Nowa ważna droga rowerowa w centrum Poznania będzie budowana od 12 czerwca. Uwaga na utrudnienia

Rozpoczyna się budowa ważnej drogi rowerowej w Poznaniu

- Od 12 czerwca jezdnie, chodniki i przejścia dla pieszych na ulicach Estkowskiego, Garbary i Małe Garbary w rejonie ich skrzyżowania zostaną zwężone, co będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu – ostrzegają Poznańskie Inwestycje Miejskie.

- Jadący ulicą Estkowskiego od mostu Bolesława Chrobrego na zwężenie natkną się przed skrzyżowaniem z ul. Szyperską i do tego skrzyżowania będą poruszać się dwoma pasami jezdni – lewym do jazdy na wprost i dotychczasowym środkowym, który będzie służył do jazdy na wprost i do skrętu w ul. Szyperską. Prawy pas, służący do tej pory do skrętu w tę ulicę, zostanie wyłączony z ruchu nie tylko do tego skrzyżowania, lecz również po jego minięciu. Do skrzyżowania z ul. Garbary kierowcy będą dojeżdżać nie – jak dotąd – czterema, a trzema pasami. Skrajny lewy będzie jak do tej pory służył do skrętu w lewo, w ul. Garbary, środkowy do jazdy na wprost, a prawy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, w ul. Garbary. Po przejechaniu skrzyżowania z ul. Garbary, jadący ul. Małe Garbary na jej krótkim odcinku natkną się jeszcze na jej zwężenie jezdni po prawej stronie. Roboty prowadzone na tym odcinku będą się wiązały z koniecznością niewielkiego przesunięcia lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku ul. Solnej.