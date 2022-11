Nowa zabawka w rękach skarbówki. Teraz błyskawicznie poznają twój majątek

System Informacji Finansowej powstaje w związku z europejską dyrektywą dotycząca „scentralizowanych automatycznych mechanizmów”.

Scentralizowany system wyszukiwania danych elektronicznych ma umożliwić szybką identyfikację dowolnej osoby (fizycznej lub prawnej) posiadającej nie tylko rachunki bankowe, ale także skrytki depozytowe. Instytucje państwowe będą więc miały dostęp również do rachunków w SKOK, rachunków papierów wartościowych. Wnikną również w rachunki zbiorcze (wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), a nawet do umów o udostępnieniu skrytek sejfowych.