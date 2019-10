Nowa Zelandia – idealne miejsce na Twoje wakacje!

Gdzie leży Nowa Zelandia? Jest to państwo wyspiarskie, na które składają się dwie wyspy: Wyspa Północna i Wyspa Południowa. Położone jest ono w pobliżu Australii. Nie bez przyczyny mówi się więc niekiedy, że Nowa Zelandia znajduje się na samym końcu świata. Także jej krajobrazy są… nieziemskie. Dość powiedzieć, że na popularność tego kraju w dużej mierze wpłynął fakt, że to właśnie w Nowej Zelandii kręcono kultowy film „Władca pierścienia”. Masywne góry z ośnieżonymi szczytami, soczysta zieleń lasów, rzeki o silnym nurcie i pieniącej się wozie, górskie strumienie… To wszystko, co widać w filmie to prawdziwe krajobrazy Nowej Zelandii, bez efektów specjalnych.

Nie trzeba by jednak fanem Tolkiena, by znaleźć liczne powody do odwiedzenia Nowej Zelandii. Dlaczego warto? Bo to jedna z niewielu szans, by odwiedzić miejsce, do którego nie dotarła jeszcze masowa turystyka, a przy tym podróż nie wymaga umiejętności ekstremalnych. Można po prostu cieszyć się pięknem bogatej przyrody i nieskalanych krajobrazów, których nie zniszczyły jeszcze logo wielkich sieci hotelowych i restauracyjnych… Wyprawa będzie też gratką dla tych, których interesuje kulturowa różnorodność świata. W Nowej Zelandii można zapoznać się z kulturą jej rdzennych mieszkańców – Maorysów. Jest ona bardzo rozwinięta, ale wciąż jeszcze nie do końca zbadana.

Ogromną zaletą wycieczki do Nowej Zelandii jest też mnogość atrakcji i różnorodność doświadczeń, na jakie możemy liczyć. Kochasz plaże? Złociste piaski półwyspu Coromandel na pewno pozwolą Ci na komfortowy wypoczynek. Marzysz o relaksie w otoczeniu natury? Wypoczniesz podczas kąpieli w gorących źródłach Rotorua. Lubisz tętniące życiem miasta? Stolica Nowej Zelandii, czyli Queenstown czeka na Ciebie. Podczas wyprawy do Nowej Zelandii z Planet Escape zobaczysz też lodowce – warto skorzystać z możliwości przelotu nad lodowcami, widok z góry pokazuje w pełni ich piękno. Wyruszysz w podróż szlakiem Hobbita czy wyruszysz w rejs po Zatoce Milford Sound.

Nowa Zelandia jest też idealnym kierunkiem dla tych, którzy kochają wyprawy górskie. Trekking w niesamowitych górach Nowej Zelandii to niezapomniane doświadczenie. Co ważne, bardzo widokowe trasy z zapierającymi dech w piersiach widokami są dostępne już dla osób o zupełnie przeciętnej kondycji i umiejętnościach poruszania się w górach. Stosunkowo łatwe szlaki dają tu ogromną satysfakcję, dlatego trekking zdecydowanie powinien znaleźć się w planie wycieczki do Nowej Zelandii. Nie brak tu też szlaków typowo spacerowych, idealnych także dla rodzin z dziećmi. One również oferują przepiękne widoki. Pamiętajmy, że w Nowej Zelandii wypełnione zielenią doliny też są niezwykle atrakcyjne. Tu nie trzeba ekstremalnych przeżyć, by nacieszyć się przyrodą i jej pięknem w rozmaitych odsłonach,

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Nowej Zelandii?

Kiedy wybrać się na wycieczkę do Nowej Zelandii? W zasadzie każda pora roku jest dobra na odwiedzenie tego kraju. Warto jednak pamiętać, że w grudniu i w styczniu, to znaczy w okresie świąteczno – noworocznym przypada tu szczyt sezonu turystycznego, a co za tym idzie możemy spodziewać się największej liczby odwiedzających oraz… najwyższych cen. Choć niewątpliwie święta Bożego Narodzenia spędzone w tej niesamowitej scenerii będą magiczne. Jeśli jednak marzymy o takim spędzeniu świąt, trzeba pamiętać, by z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji.

Jeśli wolimy mniej tłoczny czas, idealna będzie wyprawa w okolicach października – listopada lub marca – kwietnia. W tym czasie w Nowej Zelandii jest ciepło i słonecznie – to więc idealny kierunek dla tych, którzy pragną uciec od polskiej pluchy, zimna i deszczu.

Jeśli chodzi o dokumenty, to wybierając się do Nowej Zelandii w celach turystycznych i na czas nieprzekraczający trzech miesięcy, nie musimy dopełniać żadnych formalności wizowych.