Nowa zimna wojna? Chiny ostrzegają Stany Zjednoczone

Nie ustaje konflikt między Białym Domem, z Donaldem Trumpem na czele, a chińską dyplomacją. W niedzielę chiński minister spraw zagranicznych, Wang Yi, stwierdził, że Waszyngton został zainfekowany przez "polityczny wirus", który nakazuje mu nieustannie atakować Chiny. Mimo tego, Pekin zamierza wspierać społeczność międzynarodową w dążeniu do ustalenia przyczyn epidemii:

Zauważyliśmy, że istnieją w USA siły polityczne, które niszczą relacje amerykańsko-chińskie i popychają oba kraje na skraj zimnej wojny - powiedział Wang.

Wzajemne oskarżenia obu rządów trwają już od kilku miesięcy. Stany Zjednoczone obwiniają Chiny o brak transparentności, natomiast rząd chiński wielokrotnie przypisywał Amerykanom fabrykowanie plotek dla własnych celów politycznych. Co przyczyniło się do tak gwałtownego zaognienia relacji?

Zaostrzenie stosunków między Chinami a USA - jak do niego doszło?

Jedną z przyczyn zaognienia konfliktu, jest sytuacja na Morzu Południowochińskim. Już kwietniu Chiny poszerzyły swoje wpływy na tym akwenie, anektując obszar Wysp Spratly'ego. Jest to grupa ok. 100 małych wysepek zlokalizowanych w jednej trzeci odległości między filipińską wyspą Palawan a połuniowym wybrzeżem Wietnamu. Oprócz Chińskiej Republiki Ludowej, do całości archipelagu roszczą sobie pretensje Tajwan i Wietnam, natomiast do części wysp - Filipiny, Malezja i Brunei. Wyspy i otaczające je morze zasobne są w ryby i guano (traktowane jako cenny nawóz) i potencjalnie bogate w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. W pobliżu biegną także główne szlaki handlowe.

Na terenie tych wysp powstały dwie jednostki administracyjne - Xisha i Nansha, które formalnie przynależą do wyspiarskiego miasta Sansha. Aneksja ta spotkała się z potępieniem innych państw, które rościły prawa do części lub całości wysp, a także z ostrą reakcją Waszyngtonu. Sekretarz Stanu USA, Mark Pompeo skomentował, że Chiny korzystają z światowego kryzysu zdrowotnego, aby zaspokoić własne ambicje terytorialne. Rząd w Pekinie przejęcie archipelagu uzasadniał historyczną przynależnością tych terenów do Chin i skomentował, że "niektóre osoby w Waszyngtonie chcą zastąpić fakty plotkami i kłamstwami, aby siać niezgodę między sąsiadami".