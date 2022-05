Nowe 500 plus dla seniora. Komu przysługuje świadczenie po zmianach w przepisach. Jak złożyć wniosek by otrzymywać je co miesiąc?

500 plus dla seniora czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to nowe wsparcie. Zasady jego przyznawania zmieniły się w 2022 r.

500 plus dla seniora: komu przysługuje świadczenie

Takie pieniądze co miesiąc może otrzymywać każda pełnoletnia osoba – nie trzeba więc teraz nawet być seniorem – która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, co potwierdzone jest orzeczeniem

o całkowitej niezdolności do pracy,

o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby).

Trzeba przy tym mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Ponadto mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Ponadto osoba taka nie jest uprawniona do emerytury lub renty i nie przysługuje jej inne prawo do świadczenia ze środków publicznych: zasiłku stałego lub okresowego – za wyjątkiem pomocy jednorazowej. Z kręgu uprawnionych do 500 plus dla seniora wykluczone są też osoby, które otrzymują świadczenia emerytalne z odpowiednika ZUS w innym państwie.

Przy czym nie traci prawa do 500 plus dla seniora osoba, mająca takie świadczenia, o ile ich łączna kwota brutto nie przekracza 1 396,13 zł.

Jeśli jest się emerytem lub rencistą, świadczenie przysługuje (w tym także z emeryturą lub rentą zagraniczną wypłacaną ze środków publicznych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 896,13 zł od marca 2022 r.. Wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

Co zrobić gdy nie ma się orzeczenia - kliknij w ten tekst aby dowiedzieć się więcej.