Nowe auta. Sprzedaż bije rekordy!

Jak podaje w swoim najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, według danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła we wrześniu 2023 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (sierpnia 2023 roku). Skumulowana liczba rejestracji w 2023 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2022 roku.

Newspress