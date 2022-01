Nowe biuro Google w Warszawie. Firma wynajęła pół wieżowca. W środku pokój drzemek, bar, instrumenty i konsole

Kilka miesięcy temu biuro prasowe Google Polska zaprosiło dziennikarzy na tajemnicze wydarzenie. Okazało się, że to premiera nowego biura amerykańskiej firmy. Google wynajęło górną połówkę (piętra 18-31) wieżowca C The Warsaw Hub. To w sumie aż 20 tys. mkw. powierzchni. Pierwsi pracownicy zaczną pracę od 26 października. Będą to głównie inżynierowie zajmujący się technologią chmurową.