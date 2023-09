Nowe loty z lotniska Ławica w Poznaniu! Polecimy do Lizbony i Paphos. Rayanair wprowadza też ciche samoloty "Gamechanger"

- Przed Wami sezon jesienno-zimowy z Ryanair i lotniskiem Ławica. I tu mamy parę dobrych wiadomości. Przede wszystkim premiera połączenia do Lizbony, powrót do rozkładu po letniej przerwie lotów do Tel Awiwu, zwiększa się częstotliwości rejsów do Ammanu, po raz pierwszy zimą będzie można polecieć na Cypr do Pafos - dodał Grzegorz Bykowski.