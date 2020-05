Nowe miejsce dla seniora. W Lesznie wkrótce otworzą Centrum Usług Senioralnych

Powierzchnia tarasów w Centrum Usług Senioralnych to ponad 100 m kw. Razem terenami zielonymi, które powstaną wokół, wyposażonymi w altankę stworzą one doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu

Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych jest już niemal gotowe. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jego wyposażenie. Zacznie działać, gdy warunki na to pozwolą.

Prace na budowie Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych dobiegają końca. Jeśli warunki pozwolą, jeszcze w tym roku pod jego skrzydła trafią pierwsi podopieczni. Rekonwalescencja pod opieką Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych będzie pełniło funkcję dziennego domu pomocy medycznej. Placówka jest dedykowana osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia. Jej charakter będzie zasadniczo odmienny od większości ośrodków dziennego pobytu dla seniorów. Będą trafiały do niej osoby, które nie muszą przebywać w szpitalu, ale potrzebują zabiegów pielęgnacyjnych, medycznych czy rehabilitacyjnych. Przyszli podopieczni to zarówno osoby samotne, jak i mające rodziny, które jednak nie są w stanie fachowo się nimi zaopiekować, choćby ze względu na pracę zawodową. Taką opiekę znajdzie w Centrum 25 osób. Spędzą tam do 10 godzin dziennie. Kolejne trzy miejsca będą przeznaczone dla chorych leżących, wymagających całodobowej opieki, kierowanych w ramach tak zwanej opieki wytchnieniowej. Z założenia więc będą to pobyty czasowe. W czasie, gdy leżącym seniorem zaopiekuje się Centrum bliscy, którzy opiekują się nim na co dzień będą mogli po prostu odpocząć. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym w Centrum Usług Senioralnych to rozwiązanie także w sytuacjach gdy np. stały opiekun będzie musiał na przykład poddać się leczeniu.

Na miarę potrzeb Prawie gotowy dziś budynek został zaprojektowany tak, by mógł nie tylko spełniać swoje funkcje, ale także był miejscem jak najbardziej komfortowym. Jego lokalizacja na leszczyńskim Grzybowie sprawia, że także bezpośrednie otoczenie będzie sprzyjało rekonwalescencji. - Centrum powstało na dużej działce o powierzchni prawie #4 tysięcy metrów kwadratowych - mówi Sandra Kajoch, nadzorująca budowę z ramienia Urzędu Miasta w Lesznie. - Dzięki temu ogród ma powierzchnię prawie 2,3 tysiąca metrów kwadratowych. Powstała w nim altana. Podopieczni będą mogli korzystać też z tarasów. Ich powierzchnia to łącznie 110 metrów kwadratowych.

We wnętrzach parterowego budynku znajdzie się wszystko, co pozwoli zapewnić podopiecznym usługi medyczne, rehabilitację, a także po prostu spędzać czas. Zaprojektowano więc pomieszczenie dzienne, w którym znajdzie się część wypoczynkowa, z sofą, wygodnymi fotelami itp. oraz jadalnia. Pozostałe pomieszczenia to między innymi gabinety lekarskie, pielęgniarskie, gabinet zabiegowy, sale ćwiczeń, a także zaplecze socjalne dla pracowników LCUS.

Podopieczni będą korzystali z rehabilitacji ruchowej, terapii procesów poznawczych, a tak-że z wsparcia psychologa oraz pomocy w doborze odpowiednich materiałów medycznych, z których będą korzystać na co dzień. Przewidziano również działania edukacyjne kierowane zarówno do samych rekonwalescentów, jak i ich rodzin, dotyczące przede wszystkim pielęgnacji. Budowa na finiszu Obecnie na budowie trwają ostatnie prace. Zostaną ukończone do 30 czerwca. Kolejnym krokiem będzie umeblowania LCUS i kupno potrzebnego sprzętu. - Na przełomie maja i czerwca zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie - informuje Sandra Kajoch.

Rozstrzygnięcie przetargu mogłoby nastąpić latem. Kiedy Centrum będzie mogło przyjąć pierwszych rekonwalescentów? Technicznie może to być możliwe już jesienią. W praktyce w dużym stopniu zależy od tego kiedy zostaną zniesione ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Budowa i wyposażenie Centrum są finansowane częściowo z funduszy europejskich w ramach WRPO 2014+. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 5 milionów złotych, dotacja wyniosła prawie 2 miliony złotych.

