Nowe mieszkania komunalne powstaną w Poznaniu. ZKZL wybuduje je na Górczynie. Jest przetarg na wykonanie projektu

Inwestycja na poznańskim Górczynie ma być kolejną po oddanym w tym roku osiedlu przy ul. Opolskiej. Wszystkie z 287 mieszkań tam wybudowanych znalazło już swoich najemców.

- Każda inwestycja to proces, w trakcie którego konieczne jest opracowanie całościowej dokumentacji projektowej. Do rozpoczęcia prac potrzebne jest również uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń. W oparciu o dokumentację projektową spółka ogłasza przetarg na wykonawcę i przystępuje do realizacji inwestycji