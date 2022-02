Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego w końcu powstanie? Muzeum wybuduje samorząd województwa, a Filharmonię Poznańską miasto

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Co z budową Muzeum Powstania Wielkopolskiego? "Mamy zapewnienie ministra Glińskiego"

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak poinformował, że miasto zajmie się budową nowej siedziby Filharmonii Poznańskiej. Wstępne szacunki Centrum Muzyki, które powstanie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wynosi ok. 350 mln zł. Samorząd miejski liczy na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 70 proc.

Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego powstanie do 2025 r.?

Pozwolenie na budowę uzyskano w ubiegłym roku. Początkowo nowe muzeum miało powstać do końca 2025 r. Najpóźniej do końca czerwca należy rozpisać przetargi na budowę i na wykonanie wystawy stałej. Marszałek, Marek Woźniak powiedział, że na chwilę obecną samorząd nie może zadeklarować, czy do końca 2025 r. powstanie nowa siedziba muzeum.