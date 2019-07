Nowe oblicza zabytków południa Wielkopolski z unijnymi dotacjami

W środę marszałek Marek Woźniak i Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza podpisali w tym mieście umowę na dofinansowanie z pieniędzy WRPO 2014+ rewitalizacji zabytkowego centrum stolicy powiatu. Projekt o wartości ponad 20 mln zł zostanie zrealizowany z udziałem dotacji z WRPO 2014+ a wynoszącej 6,8 mln zł.

Zabytkowe centrum Rawicza całkowicie zmieni swoje oblicze. Plany przewidują kompleksową przebudowę rynku, a także sąsiadujących z nim deptaków. Rewitalizacja rynku obejmie nie tylko zmianę nawierzchni, ale i takie prace jak , budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rynek będzie na nowo oświetlony, a także obsadzony zielenią. Staną na nim stojaki rowerowe. Znacząco także zostanie ograniczona liczba miejsc parkingowych, Miejsce ma być ładniejsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców.

W ramach projektu rewitalizacji powstanie także na przylegającej do rynku ulicy Ignacego Buszy 5 Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych oraz Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej. Znajdą się one w budynku należącym do gminy.

Natomiast w zabytkowym budynku, w którym do niedawna mieściło się gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów powstanie Rawicka Biblioteka Multimedialna.