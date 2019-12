Nowe połączenie z poznańskiego lotniska Ławica! Wiosną polecimy do Lwowa z Ryanair

Miłośnicy podniebnych podróży będą mieli okazję do odwiedzenia kolejnego miasta z Poznania. W piątek rano w systemie sprzedaży pojawiły się loty z Poznania do Lwowa realizowane przez linię Ryanair. Pierwszy lot odbędzie się 1 kwietnia.

Z Poznania polecimy na Bałkany! Ryanair startuje z lotami do Podgoricy w Czarnogórze z lotniska Ławica Przypomnijmy, że w przeszłości loty z Poznania do Lwowa były realizowane przez linię PLL LOT. Ta jednak po czasie zawiesiła połączenia między oboma miastami. Teraz połączenie będzie uruchomione ponownie, tym razem przez linię Ryanair. To kolejna dobra wiadomość w ostatnich tygodniach.

Zaledwie kilka dni temu linia Ryanair ogłosiła przywrócenie połączeń z Poznania do Barcelony od wiosny 2020 roku. Z kolei jeszcze wcześniej irlandzki przewoźnik ogłosił, że od wiosny 2020 roku wystartuje z lotami z Poznania do Podgoricy (Czarnogóra) oraz Pafos (Cypr).

Jeszcze wcześniej norweska linia lotnicza Norwegian ogłosiła swój powrót do Poznania po prawie 10 latach nieobecności i otwarcie połączeń ze stolicy Wielkopolski do Oslo (główne lotnisko) oraz Kopenhagi. Łącznie na przyszły rok zapowiedziano już otwarcie sześciu nowych tras (Lwów, Barcelona, Podgorica, Pafos, Oslo, Kopenhaga). Do tego dojdzie także dodatkowy, czwarty, lot w poniedziałki z Poznania do Frankfurtu, który obsługuje Lufthansa.

Tymczasem w 2019 roku na poznańskim lotnisku Ławica otwarto aż 11 nowych kierunków lotów. Ze stolicy Wielkopolski ze strony linii Ryanair pojawiły się loty do Paryża Beuvais, Budapesztu, greckiej Kawali (sezonowo na wakacje), Odessy, Charkowa, (oba miasta na Ukrainie), Zadaru (Chorwacja), Sztokholmu (Szwecja), Cork (Irlandia) oraz Rzymu (Włochy). Natomiast ze strony Wizz Air przywrócono połączenie do Birmingham. Ponadto węgierska linia jesienią uruchomiła także loty do gruzińskiego Kutaisi.