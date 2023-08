Nowe poradnie psychologiczno-terapeutycznych w Wielkopolsce. Łącznie jest ich już 37

Wielkopolski oddział NFZ zakontraktował w ostatnim czasie 12 nowych poradni psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Mają one przyjmować młodych pacjentów od czwartku, 24 sierpnia. Dołączy do 25 innych podmiotów, które już prowadzą tego typu poradnie. Pierwsze takie miejsca zostały uruchomione w kwietniu 2020 roku.

Dłuższa lista specjalistów, do których nie potrzeba skierowania. Dołączą do niej inni

– Od momentu kontraktowania pierwszych poradni psychologiczno-terapeutycznych w Wielkopolsce, zależało nam na tym, żeby były one równomiernie rozłożone na terenie województwa, tak by możliwie jak najbardziej ułatwić dostęp do nich dla najmłodszych pacjentów. Nadal widzimy taką potrzebę, dlatego stopniowo zwiększamy liczbę poradni, a docelowo chcemy, żeby było ich w naszym województwie ponad 50 – podkreśla Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Czym są poradnie psychologiczno-terapeutyczne?

Nowe poradnie działają na pierwszym z trzech poziomów obowiązującego od kwietnia 2020 roku modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Oznacza to, że pomocy udzielają w nich psychologowie i terapeuci. Obsada poradni to minimum czterech specjalistów. Co ważne – nie ma wśród nich opieki psychiatry, ponieważ do jego poradni trafia się na drugim poziomie opieki. Jeśli wsparcie na pierwszym poziomie okaże się niewystarczające, pacjent zostaje skierowany do poradni specjalistycznej, gdzie zostaje objęty pomocą psychiatry. Tutaj też działają oddziały dzienne, w których pacjenci do 18. roku życia mogą korzystać z leczenia.