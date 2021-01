Nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Za co można dostać mandat?

- Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo, w szczególności najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rząd określił nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury - projekt reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone są do poruszania się po drogach publicznych.

Ustawa ma również uregulować kwestię chaosu porozrzucanych po mieście hulajnóg, które blokują chodniki, tworząc tym samym bariery m.in. dla osób niepełnosprawnych, niewidomych czy rodziców z małymi dziećmi. Odtąd zarządcy dróg muszą wyznaczyć miejsce przeznaczone do parkowania hulajnóg. W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnogi elektryczne - za co można dostać mandat?

Nowe przepisy to także nowe obowiązki dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Projekt przewiduje więc kary za niestosowanie się do określonych zasad. Najpopularniejsze błędy i niebezpieczne zachowania popełniane przez użytkowników e-hulajnóg zostały sklasyfikowane w Kodeksie wykroczeń. Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej?